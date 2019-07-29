Москва, , 18:51 — REGNUM

Украина поверила в то, что США придут на Украину и вернут ей Крым, но этого не будет. Об этом 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя предстоящую встречу президентов Украины и США.

«Не надо обманывать бедных, доверчивых и очень хороших украинцев, — сказал Мигранян. — Они, как все не совсем состоявшиеся страны, очень легковерны. Люди верят в чудо. Они поверили в то, что Зеленский решит все их проблемы. Они верят, что американцы придут, всех спасут, а русских выгонят — из Крыма и из Донбасса. Этого всего не будет. Я думаю, что Зеленский вернется отрезвлённым, потому что и Трамп очень трезвый человек».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, президент США Дональд Трамп 25 июля подтвердил своё приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить США.

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