Москва, 29 июля 2019, 18:51 — REGNUM
Украина поверила в то, что США придут на Украину и вернут ей Крым, но этого не будет. Об этом 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил профессор МГИМО Андраник Мигранян, комментируя предстоящую встречу президентов Украины и США.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, президент США Дональд Трамп 25 июля подтвердил своё приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить США.
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