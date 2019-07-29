Москва, , 18:53 — REGNUM

Украина находится на периферии внешней политики президента США Дональда Трампа, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 29 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя анонсированную встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома.

«Зеленский — интересный экземпляр, — сказал Мигранян. — У него есть некоторая близость с Трампом, у которого тоже было своё реалити-шоу. Он в шоу-бизнесе хорошо разбирается, и ему будет интересно посмотреть на этого провинциального актёра».

Также профессор подчеркнул, что так как Украина находится на периферии внешней политики Трампа, Зеленский постарается немного сдвинуть её к центру внимания американской администрации. Кроме того, Мигранян отметил, что президент Украины, скорее всего, будет просить у США денег, которых ему не дадут, так как «им самим не хватает на очень многие вещи».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США, которую пока согласовывают представители двух стран, будет объявлена в ближайшее время.

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