Грозный, , 18:18 — REGNUM

Командиром полка ППСП специального назначения МВД по ЧР имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова назначен подполковник полиции Замид Чалаев. Он сменил на этом посту Аслана Ирасханова, который командовал полком в течение пяти лет. О кадровых переменах сообщил 29 июля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он отметил заслуги Чалаева на предыдущих местах службы. По словам Кадырова, он «внёс достойный личный вклад в борьбу террористическими группировками», получил несколько тяжелых ранений в ходе спецопераций, но при этом остался верен своему долгу и не ушел из МВД.

«Замиду Чалаеву доверили командовать одним из лучших подразделений в системе МВД России. Я уверен, что полк приумножит свои славные боевые традиции», — написал чеченский лидер в на своей странице «ВКонтакте».