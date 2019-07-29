Донецк, , 18:18 — REGNUM

Перепись населения будет проведена в Донецкой Народной Республике в октябре 2019 года. Соответствующее постановление обнародовала 29 июля пресс-служба правительства ДНР.

Жители ДНР © ИА Красная Весна

Согласно документу, перепись будет проводиться в период с 1 по 14 октября. Предельный срок подведения итогов — II квартал 2020 года.

Сообщается, что ответственность за организацию и проведение переписи возложена на Главное управление статистики ДНР, за перепись военнослужащих и членов их семей в закрытых воинских частях и на предприятиях будут отвечать соответствующие силовые ведомства.

Напомним, правительство Луганской Народной Республики приняло постановление о проведении переписи населения ещё в апреле. Перепись в ЛНР планируется провести в аналогичные даты — с 1 по 14 октября 2019 года.