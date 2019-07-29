Москва, , 18:13 — REGNUM

Обновлённая Служба безопасности Украины первым делом должна обратить внимание на таких одиозных деятелей, как Дмитрий Корчинский, которые непрекрыто призывают к террору в отношении России. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сейчас нам объявили, что президент Зеленский будет проводить масштабную реформу Службы безопасности Украины. Так вот для обновленной СБУ дело номер один — возбудь дело против международного террориста Карчинского. Потому что он заявляет вещи, из-за которых по нормам любой цивилизованной страны он должен быть в кандалах доставлен и допрошен за призывы к международному терроризму», — заявил Коротченко.

«Мы никогда не позволяли себе даже близко помыслить о тех вещах, о которых говорит Карчинский. Это, извините, не политическая болтовня. Это призывы к осуществлению террора в отношении российских граждан. Уж если СБУ обновлённая у нас опять будет молчать в тряпочку, то я очень рассчитываю, что наши следственные органы, по крайней мере, отреагируют вот на это. Давайте, в конце концов, направим господину Зеленскому конкретную ноту — если он уже глава государства, чтобы подобных персонажей всё-таки винтили украинские правоохранители», — подчеркнул он.

Ранее украинский националист Дмитрий Корчинский рассказал в эфире украинского Пятого канала о том, что хотел бы принять участие в мародёрстве в Москве.

«Принять участие в разграблении бриллиантовой палаты Московского Кремля, хочу пройтись по сожженных развалинах ЦУМа, который выходит на Красную площадь, хочу помочиться в мавзолее. Я хочу очень многих вещей, и они должны быть сделаны. Вот до тех пор война не должна быть окончена», — заявил Корчинский.