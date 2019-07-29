Благовещенск, , 17:58 — REGNUM

Губернатор Амурской области Василий Орлов посоветовал жителям эвакуированного села Угловое Мазановского района, которое оказалось затопленным в результате паводков, умерить аппетиты и не требовать себе сладости и сигареты. Соответствующее заявление губернатор Орлов сделал сегодня, 29 июля, на совещании.

В результате паводков село Уголовное оказалось в воде. Часть жителей была эвакуирована в пункты временно размещения в других населенных пунктах, а часть осталась на сопке рядом с селом, куда вода не дошла. На сопке находятся порядка 80 человек.

Спасатели поддерживают связь с людьми, находящимися на сопке, и запросили у них список необходимых им продуктов. Жители Уголовного включили в список сигареты и печенье.

На совещании, где в том числе обсуждался этот список, губернатор Орлов призвал «не допускать перегибов» и в первую очередь обеспечивать людей самым необходимым.

«Сигареты?.. Это кому там? Ну, что так на сопке не сидеть, когда тебе всё подвозят? Еще алкоголь бы подвозили, разжег костер и отдыхай. Товарищи, давайте мы таких перегибов тоже допускать не будем. Не от жадности, просто для того, чтобы не расслаблялись. Потому что в следующий раз, если мы, не дай бог, утонем, у нас на сопке полсела сидеть будет, ждать, когда им сигареты подвезут», — сказал губернатор Приамурья.

Орлов заявил, что жителям Уголовного надо доставлять необходимый минимум продуктов и питьевую воду. Кроме того, власти должны обеспечивать их безопасность. Однако власть вовсе не должна обеспечивать «излишества», считает губернатор.

«На этом все, никаких там излишеств, пусть сидят и бросают курить», — сказал Орлов.

Что касается общей обстановки в Амурской области, то подтопленными на сегодняшний день остаются 14 населенных пунктов, в которых 584 жилых дома и 820 приусадебных участков.

Были эвакуированы 1298 человек. Из них более 800 находятся у родственников, а остальные — в пунктах временного размещения.