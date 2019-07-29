Вильнюс, , 17:55 — REGNUM

Фонд сплочения Европы (CEF), из которого страны Прибалтики планируют получить финансирование для синхронизации своих ЛЭП с Западной Европой, располагает бюджетом в размере 500−600 млн евро на 2020 год. Об этом, не называя источников, сообщает новостное агентство BNS.

В тоже время, по данным издания, на данный момент всего для синхронизации линий электропередач прибалтийских республик с сетями материковой Европы необходимо около 1,5 млрд евро. Так, согласно планам, с помощью механизма СEF будет профинансирована большая часть проекта синхронизации — около 75% или 637 млн евро.

В марте 2019 года Европейской комиссией было утверждено финансирование первого этапа проекта. Для этих целей Прибалтика получит 323 млн евро, из которых 125 млн евро предназначены Литве.

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас выразил полную уверенность в том, что все прибалтийские республики и Польша получат необходимое финансирование от ЕС для реализации проекта. Он также подчеркнул, что возможно бюджет CEF на период 2021—2027 годов будет увеличен с 5 млрд до 7,8 млрд.

По его словам, сейчас самое главное для Прибалтики сделать все возможное, чтобы в новой финансовой перспективе проекта синхронизации оставался потенциальным объектом дальнейшего финансирования. Также, считает министр, крайне важно качественно подготовить к осени 2020 года заявку на получение средств для строительства морской перемычки между Литвой и Польшей Harmony Link.

Harmony Link — второй этап проекта синхронизации и самая крупная его часть. Общая стоимость морской перемычки оценивается приблизительно в сумму 850 млн евро. Соглашение о прокладке морского кабеля уже подписано между литовской компанией Litgrid и польской PSE.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика до 2025 года намерена разорвать все электроэнергетические связи с Россией и Белоруссией и синхронизировать свои системы с системами континентальной Европы, покинув БРЭЛЛ. В октябре 2018 года электроэнергетические операторы Прибалтики подали заявку на финансирование первого этапа работ по синхронизации электроэнергосистем в Фонд сплочения Европы CEF. Общая сумма инвестиций на первом этапе — 432 млн евро.

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