Кишинёв, , 17:54 — REGNUM

На данном этапе речь не о перезагрузке отношений Молдавии и России, а лишь об их нормализации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июля, политолог Александр Ангели, комментируя сообщения о снятии запрета на поездки молдавских чиновников в Россию.

Как сообщалось ранее, в Молдавии перестал действовать запрет на поездки в Россию чиновников правительства и депутатов. Он действовал с весны 2017 года.

«Снятие запрета на поездки молдавских правительственных чиновников и депутатов в Россию — часть общего процесса деолигархизации Молдавии. В течение последних лет вся внешняя и внутренняя политика была завязана на одного олигарха — Владимира Плахотнюка — и его личные интересы. В марте 2017-го у него лично возникли проблемы с Москвой — российские правоохранительные органы тогда «раскопали» его причастность к Ландромату (операции по незаконному выводу из России через Молдавию десятков миллиардов рублей). В ответ он запретил всем чиновникам ездить в Россию, по сути, взяв в заложники всю страну.