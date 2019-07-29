Кишинёв,
29 июля 2019, 17:54 — REGNUM
На данном этапе речь не о перезагрузке отношений Молдавии и России, а лишь об их нормализации, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 июля, политолог Александр Ангели, комментируя сообщения о снятии запрета на поездки молдавских чиновников в Россию.
Как сообщалось ранее, в Молдавии перестал действовать запрет на поездки в Россию чиновников правительства и депутатов. Он действовал с весны 2017 года.
«Снятие запрета на поездки молдавских правительственных чиновников и депутатов в Россию — часть общего процесса деолигархизации Молдавии. В течение последних лет вся внешняя и внутренняя политика была завязана на одного олигарха — Владимира Плахотнюка — и его личные интересы. В марте 2017-го у него лично возникли проблемы с Москвой — российские правоохранительные органы тогда «раскопали» его причастность к Ландромату (операции по незаконному выводу из России через Молдавию десятков миллиардов рублей). В ответ он запретил всем чиновникам ездить в Россию, по сути, взяв в заложники всю страну.
Сейчас Молдавию постепенно освобождают из заложников олигарха Плахотнюка. Делается это медленнее, чем хотелось бы. Но частью этого процесса является и нормализация отношений с Россией. О какой-то «перезагрузке» речь пока не идет — это именно нормализация, какие-то элементарные каналы взаимодействия двух стран, отношения которых в течение нескольких лет были заморожены и деформированы. Преодолевать наследие Плахотнюка, в том числе русофобский психоз, которым он два года пичкал молдавское общество, будут еще долго. Но хорошо уже то, что этот процесс начался», — отметил Александр Ангели.