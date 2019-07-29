Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу не стало проверять муниципальный избирком (ИКМО) «Екатерингофский» по жалобе одного из кандидатов в депутаты, Александра Шуршева. Это следует из ответа, который получил кандидат, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шуршев сообщил в управление о документах, имеющих отношение к выборам, которые председатель ИКМО Ксения Недбайло подписывала 10 июня, ссылаясь в самом тексте документа на решение Горизбиркома от 11 июня.

Заметим, ИКМО «Екатерингофский» стала одной из самых скандальных комиссий в ходе петербургской муниципальной кампании, она скрывалась от кандидатов, не принимала у них документы, а также в какой-то момент внутрь не пустили даже члена Горизбиркома Екатерину Фесик.

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Упомянутые документы появились в сети еще в июне. Однако следователи решили, что заниматься проблемой должны другие инстанции.

«Установлено, что в настоящее время оснований для регистрации данного обращения в ГСУ в качестве сообщения о преступлении и проведения по нему проверки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ не имеется, так как в нем не усматривается достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, подследственных следователям Следственного комитета РФ. В то же время в данном обращении указывается на возможные нарушения, допущенные в ходе избирательной кампании по выборам депутатов муниципальных советов муниципальных образований Санкт-Петербурга», — ответили в ГСУ СКР по Петербургу.

Управление решило «для рассмотрения по существу» перенаправить бумагу в Горизбирком. Между тем, по словам Шуршева, он уже подавал эту жалобу в Центральную избирательную комиссию 1 июля.

«Оттуда переслали в прокуратуру, затем — в СК. Круг замкнулся», — отметил кандидат.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова обвинила Горизбирком в «беззубости» при подаче заявлений правоохранителям относительно нарушений со стороны ИКМО, так как в результате никто не был наказал. ГИК послал в ГСУ СКР пять заявлений, но до сих пор не знает результатов их рассмотрения.

«Если не работает правоохранительная система Санкт-Петербурга, тоже, коллеги, готовьте обращения на Генерального прокурора и руководителя Следственного комитета — со всеми фактами и нашими обращениями», — предложила Памфилова на заседании ЦИК 24 июля.

Сам Центризбирком в общей сложности направил 13 обращений в прокуратуру, МВД и Следственный комитет, но тоже на тот момент не получил никакого ответа.

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