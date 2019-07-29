Москва, , 17:47 — REGNUM

Японское издание The Yomiuri Shimbun со ссылкой на правительственных чиновников сообщает, что в ВМС Сил самообороны Японии планируется поставить около двадцати больших беспилотных вертолетов. Ожидается, что модель вертолета будет выбрана в 2022 финансовом году, а закупки начнутся в 2023 финансовом году.

В настоящее время деятельность по раннему предупреждению и наблюдению в Восточно-Китайском море осуществляется с использованием кораблей ВМС, вертолетов, самолетов наблюдения P-3C и другого оборудования.

Отметим, что Япония обеспокоена активностью Китая у островов Сенкаку. Архипелаг Сенкаку — это восемь небольших островов с общей площадью не более шести квадратных километров. Де-факто острова под контролем Токио, но на них претендует и Пекин. На них есть также претензии и у острова Тайвань. Кроме этого, Япония обеспокоена действиями КНР в Восточно-Китайском море и Тихом океане.

Минобороны Японии хочет, чтобы беспилотники взяли на себя обязанности, которые являются рискованными для пилотируемой авиации. Беспилотные летательные аппараты корабельного базирования могут отслеживать удаленные иностранные суда и другие объекты, которые не захватывает корабельный радар, что позволит расширить область, которую один корабль ВМС может охватить своим наблюдением. БПЛА могут летать ночью и в плохую погоду, что дает им более широкий диапазон работы, чем пилотируемым самолетам.

В качестве основного кандидата на покупку рассматривается беспилотный вертолет MQ-8C Fire Scout. Его производит американская компания Northrop Grumman. Длина аппарата составляет 12,6 метра, ширина — 2,7 метра. Он может вести обнаружение кораблей и других объектов с высоты около 5000 метров. Известно, что версия MQ-8B ВМС США способна непрерывно летать более восьми часов или действовать в течение пяти часов над районом, находящимся в 200 километрах от своего базового корабля.