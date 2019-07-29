Киев, , 17:47 — REGNUM

Реформа службы безопасности Украины (СБУ) призвана изменить саму суть работы силовой структуры. Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов военный эксперт, полковник генштаба Вооруженных сил Украины в отставке Олег Жданов.

«Это сменит саму суть работы службы безопасности Украины. Мы этого ждали. Первая попытка реформы предпринята в 2005 году, когда её из военной структуры начали переводить в гражданскую. К сожалению, потом это стало инструментом политики в руках президента Украины», — сказал Жданов.

По его словам, Украине важна помощь стран Западной Европы и США в реформе СБУ.

«Я очень надеюсь, что наши западные партнеры или заокеанские друзья помогут нам действительно сделать из неё Службу безопасности. Главным вопросом стоит контрразведка — это основная сфера деятельности. Надеюсь, что наконец-то мы начнем строить и получим настоящую специальную службу на базе СБУ», — добавил Жданов.

При этом эксперт заметил, что экс-президент Петр Порошенко так и не ответил на главный вопрос: какой должна быть украинская армия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о подготовке пакета законопроектов, которые реформируют СБУ. В частности, СБУ лишат влияния на сферы экономики и борьбы с коррупцией.