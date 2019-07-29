Киев, 29 июля 2019, 17:47 — REGNUM
Реформа службы безопасности Украины (СБУ) призвана изменить саму суть работы силовой структуры. Об этом 29 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов военный эксперт, полковник генштаба Вооруженных сил Украины в отставке Олег Жданов.
По его словам, Украине важна помощь стран Западной Европы и США в реформе СБУ.
При этом эксперт заметил, что экс-президент Петр Порошенко так и не ответил на главный вопрос: какой должна быть украинская армия.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил о подготовке пакета законопроектов, которые реформируют СБУ. В частности, СБУ лишат влияния на сферы экономики и борьбы с коррупцией.