Калининград, 29 июля 2019, 17:41 — REGNUM
В польском Гданьске открылся информационно-туристический центр Калининградской области, в котором местным жителям собираются рассказывать о достопримечательностях Калининградской области, сообщает сегодня, 29 июля, пресс-служба регионального правительства.
Информационный центр открыт в отделении Российского центра науки и культуры в Гданьске. Туристический потенциал региона представил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который заявил, что за почти месяц работы бесплатных электронных виз в Калининградскую область, регион посетили иностранные туристы даже из отдалённых стран.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале консульского департамента министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.
Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.