Калининград, , 17:41 — REGNUM

В польском Гданьске открылся информационно-туристический центр Калининградской области, в котором местным жителям собираются рассказывать о достопримечательностях Калининградской области, сообщает сегодня, 29 июля, пресс-служба регионального правительства.

Информационный центр открыт в отделении Российского центра науки и культуры в Гданьске. Туристический потенциал региона представил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, который заявил, что за почти месяц работы бесплатных электронных виз в Калининградскую область, регион посетили иностранные туристы даже из отдалённых стран.

«Интерес очень большой. К нам едут семьями из самых разных стран. Это не только наши страны-соседи — Литва, Польша, Латвия и Германия. Также приезжают туристы из Японии, Мексики и других точек мира. Прогнозируем, что в этом году у нас значительно увеличится иностранный туристический поток», — сказал Ермак.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возможность оформить бесплатную электронную визу в Калининградскую область начала действовать с 1 июля. Бесплатную визу, заполнив форму на специализированном портале консульского департамента министерства иностранных дел РФ, могут получить граждане 53 стран.

Заявка для бесплатной электронной визы рассматривается и оформляется в течение четырёх дней. Виза будет действовать 30 дней, а максимальный срок пребывания на территории Калининградской области составит восемь дней.