Киев, , 07:48 — REGNUM

С треском проиграв на украинских президентских выборах, Петр Порошенко и его команда решили сплотить вокруг себя единомышленников под новыми лозунгами. Что утверждают последователи порошенковского курса для придания веса своей команде и велико ли их число, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Нация Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Проиграв с раскладом 75% голосов избирателей против 25%, команда Порошенко решила раскрутить лозунг «Нас целых 25%!» и пошла метать вокруг него тезисы, довольно унизительные для большинства населения Украины. Мол, оставшиеся 75% это те, кто не понял счастья, пролившегося на страну при правлении Порошенко, «жалкие, ничтожные личности», по выражению классиков.

А вот те, кто, невзирая на все бедствия, в которые вверг Украину Порошенко, все-таки продолжают его поддерживать, это, разумеется, соль земли, лучшие представители украинского народа. Теперь же из этих сторонников команда Порошенко будет формировать борцов «против реваншизма», то есть тех, кто согласен продолжать гибельный курс борьбы против России до последнего украинца, той борьбы, вопреки морю разливанному признаний в любви к украинскому народу, которыми так был щедр последний майдан.

Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Меритократы Украины «с Хацапетовки»».