Москва, , 17:39 — REGNUM

Председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса Гарсес отметила союзничество России по ключевым международным вызовам современности.

«Вызовы современности требуют укрепления международного сотрудничества, особенно в таких вопросах как борьба с терроризмом, изменение климата, загрязнение океанов. Все это требует расширения взаимного сотрудничества. И я рассчитываю на Россию как на надежного союзника в этом деле», — заявила она в ходе встречи с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым («Единая Россия»).

Она отметил роль парламентов в выполнении повестки устойчивого развития и поддержании международного мира и безопасности. Политик видит серьезную необходимость в укреплении международной системы, чьей основой является ООН.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков поддержал позицию Марии Фернанды Эспиносы Горсес в том, что парламенты всех стран мира должны как можно более тесно сотрудничать с ООН.

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Стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества между Россией и ООН для преодоления глобальных вызовов и угроз, таких как терроризм, миграция, изменение климата и загрязнение Мирового океана.

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