Москва, , 17:32 — REGNUM

В публичной политике Украины явно намечается антинационалистическая тенденция, которая связана с желанием новой политической элиты привлечь к уголовной ответственности бывшего президента страны Петра Порошенко и его окружение. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Рассчитываем, что, даже отдохнув где-то в шикарном пансионате, где учат будущих украинских депутатов тому, что они должны делать в Верховной раде, мы всё-таки не будем сталкиваться с такими ужасающими факторами. Надеемся, что военные преступники Порошенко и Полторак будут привлечены к уголовной ответственности. В том числе это сделают депутаты новой Верховной рады. От этих коричневых надо чиститься», — заявил Коротченко.

По его мнению, то, что уже целый ряд будущих народных избранников, которые войдут в Верховную раду, осуждают героизацию осуждённых Нюрнбергским трибуналом, внушает осторожный оптимизм.

«Не знаю, как там фракция «Слуга народа» будет работать, но здравые люди открыто осуждают героизацию нацизма, требуют Полторака, бывшего министра обороны, к ответственности за героизацию фашизма и за то, что Украина не выполняла в лице своих воинских поздразделений, участвовавших в героизации фашизма, решения Нюрнбергского трибунала», — отметил Коротченко.

«Меня радуют такие будущие депутаты. Потому что до этого мы видели безобразную Раду, где били друг другу морды, где выносили за причинное место премьера Украины, оскорбляли саму украинскую государственность», — добавил он.