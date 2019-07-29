Киев, , 17:31 — REGNUM

Украинские эксперты в соцсетях активно обсуждают действия руководства партии «Слуга народа», которая впервые отправила своих будущих депутатов на курсы подготовки в Трускавец (Львовская область).

В частности, главред издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов призвал организовать для депутатов регулярные курсы повышения квалификации.

«Перед выездом депутатов СН на учебу в Трускавец встретился с моим другом Юрой Мысягиным. Очень круто, когда в парламенте народ Украины представляют такие граждане. Мысягин — один из волонтеров — тружеников войны, который за 5 лет самоучкой досконально изучил многие проблемы армии, благодаря важному качеству — умению прекрасно разбираться в людях, их мотивации.», — отметил Бутусов.

В свою очередь бывшая помощница депутата Верховной рады Наталья Кхазан отметила, что основным депутатам старожилам «давно пора кому на пенсию кому в тюрьму».

«Юра, ну какие серьезные знания за неделю можно получить? Я работала в ВР помощником, работа депутата адски сложная, представляют ли новые депутаты себе вообще эту работу — неизвестно. Со своими, например, мозгами и опытом, я бы не рискнула… Вопрос же не новичок/старожил. Основным старожилам там давно пора кому на пенсию кому в тюрьму. Вопрос именно в том, какие и в каком количестве учебные заведения люди окончили, какой опыт работы и общественной деятельности имеют, ну и моральные качества, вектор и т.п.», — прокомментировала Кхазан пост Бутусова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в Трускавце в санаторно-отельном комплексе «Риксос» стартовала недельная школа «Зе!депутата». Будущие депутаты с 8:30 до 21:30 прослушают лекции от профессоров Киевской школы экономики и других специалистов. Примечательно, что партия планирует регулярно повышать квалификацию своих депутатов организацией лекций и семинаров.

По словам президента Киевской школы экономики Тимофея Милованова, депутаты пройдут максимально интенсивное, жесткое и насыщенное обучение.

«За семь дней нельзя научить ничему», — пишут в комментариях. Не согласен. В корпоративном обучении, а также обучении по публичному управлению достаточно часто используются двух-, трехдневные и недельные интенсивы. Это только первая неделя из широкого плана обучения, которое планирует партия», — рассказал Милованов.