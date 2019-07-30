Москва, , 04:16 — REGNUM

Высказывания экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, появляющиеся в последнее время в российских СМИ, вносят сумятицу в историю переговоров по Курильским островам между Россией и Японией. Общеизвестно, что президент РФ Борис Ельцин чуть было не подарил Курилы Японии, отказавшись от этого шага весьма неожиданно для Токио. Что подвигло Ельцина на этот отказ и почему лужковские версии происходившего тогда, в 1992 году, далеки от реальности, рассказывает обозреватель ИА REGNUMАнатолий Кошкин.

Юрий Лужков Иван Шилов © ИА REGNUM

Приходится говорить именно о «версиях» событий в изложении Лужкова, ведь в разных интервью он излагает разные варианты событий. Так, основная заслуга в отказе Ельцина от сдачи Курил приписывается то «героическому Борису Немцову», то самому себе. Даже тогдашний МИД РФ, находившийся под руководством Андрея Козырева, оказывается не основным проводником ельцинского решения о сдаче, а также встает в ряды «борцов с непатриотичным решением».

Между тем, реальность происходивших тогда событий несколько иная. Столкнувшись с мощным сопротивлением как населения Курильских островов, так и патриотически настроенных граждан, Ельцин побоялся передачи Курил, справедливо полагая, что такой шаг может привести к крайне неприятным последствиям для него самого. Чем же могла угрожать сдача Курил по мнению самого Ельцина?

Читайте статью Анатолия Кошкина «Зачем вытаскивают на свет Лужкова с его россказнями о Курилах?»