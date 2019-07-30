Вашингтон, , 03:17 — REGNUM

После того, как Турция закупила российские зенитно-ракетные системы С-400, официальный Вашингтон разразился обещаниями «примерно наказать» эту страну за ее строптивое поведение. Какие сложности возникают в связи с этим у американской верхушки, и почему наказание Турции обернулось для США непростой задачей, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

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Ударить по Турции в полную силу США мешают несколько обстоятельств. Во-первых, Турция, как ни крути, одна из мощнейших в военном смысле стран НАТО и объявить ее врагом, значит серьезно ослабить сам блок. Во-вторых, США предполагают в своей стратегии «игру в долгую», а значит и рассчитывают, что в перспективе Анкара вернется в компанию американских союзников. Как сказал член комитета по вооруженным силам палаты представителей США Мак Торнберри, достаточно было бы исключить Турцию из программы поставки истребителей F-35, а от других санкций воздержаться.

Даже такое, как бы половинчатое решение, способно нанести Турции ущерб в размере $9−12 млрд, с учетом всех предыдущих ее вложений в покупку этого американского истребителя, включая создание у себя соответствующей инфраструктуры для использования и обслуживания. Но и Турция не остается в данном споре молчаливым объектом, который подвергается американскому наказанию. Только возможность шантажировать обидевшийся Вашингтон закрытием военных баз на своей территории дает в руки Анкаре неплохой козырь, и это при том, что министр обороны Хулуси Акар еще не стал раскрывать все детали — иначе «магия ослабеет». А ведь у Турции есть и другие аргументы.

Читайте статью Владимира Васильева «Истеблишмент США опасается потерять Турцию».