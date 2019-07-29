Ашхабад, , 17:22 — REGNUM

Правоохранительные органы и спецслужбы Туркмении перешли на «усиленный режим службы» и начали активно бороться со слухами о тяжелой болезни и смерти президента Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Хроника Туркменистана».

Гурбангулы Бердымухамедов Kremlin.ru

Так, в Лебапской области по обвинению в дестабилизации ситуации в стране уже арестовали трех местных жителей: сотрудника «Туркментелекома», работника водного хозяйства и работницу жилищно-коммунального хозяйства.

Также туркменские власти поручили министерству культуры заняться контрпропагандой, а старейшинам — проводить профилактические беседы с населением, с целью пресечения подобных слухов в будущем.

Вместе с тем, некоторые туркменские государственные СМИ выступили с резкой критикой в адрес изданий, опубликовавших новость о якобы кончине президента Туркмении Бердымухамедова.

«Лживые, фейковые новости не хотят умирать. Их продолжают поддерживать информационные кликуши, занимающиеся перепечаткой с других ресурсов», — пишет «Gundogar news».

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