Ереван, , 17:21 — REGNUM

К концу 2019 года Армения получит атомный энергоблок, который выдает на 10−15% больше электроэнергии, чем сейчас, сообщил гендиректор АО «Русатом Сервис» (структура «Росатома») Евгений Сальков.

Армянская АЭС strana-rosatom.ru

В интервью изданию «Страна-Росатом» Сальков детально представил ход реализации проекта модернизации и продления эксплуатации Армянской АЭС (до 2026 года), осуществляемой при финансировании Российской Федерации (кредит в $270 млн. и грант в $30 млн.).

Финансовые аспекты

«По межправительственному соглашению, подписанному в 2014 году, мы должны сдать объект не позднее декабря 2019-го. Но по ходу появились дополнительные задачи, и Минфин Армении обратился к Минфину России с просьбой продлить кредитование по 2021 год», — рассказал Сальков.

По его словам, «Росатом» инициативу поддержал с учетом оценки объема работ, и в ближайшее время финансисты обеих стран примут решение. «По завершении проекта это будет станция, соответствующая самым строгим требованиям безопасности», — подчеркнул Сальков.

Он отметил, что с целью реализации проекта по продлению срока эксплуатации АЭС уже заключены контракты примерно на $204 млн.

«Необходимости в дополнительных кредитах нет. Кстати, эти 300 млн — не единственный источник финансирования. Есть помощь от европейских и американских партнеров», — добавил Сальков.

Технические вопросы

Как рассказал гендиректор «Русатом-сервиса», в рамках программы обоснована возможность эксплуатации более 5 тыс. единиц оборудования, отправлено около 150 железнодорожных вагонов тяжеловесного и крупногабаритного оборудования.

По его словам, «Гидропресс» — главный конструктор реакторных установок ВВЭР, обосновал возможность эксплуатации ВВЭР‑440 до 2026 года.

«В 2018-м началась массовая модернизация. В частности, мы смонтировали в машинном зале новую турбину, генератор и сепараторы-пароперегреватели, токопроводы и блочный трансформатор на турбогенераторе № 3. Испытания показали, что он может работать даже на более высокой мощности, чем планировалось, 238 МВт», — добавил Сальков.

Говоря о работах текущего года, он отметил, что началась модернизация турбогенератора №4, оборудование для которого было доставлено в феврале.

«С 15 апреля ведутся строительно-монтажные и пусконаладочные работы в машзале. Особенность проекта в том, что станция продолжает эксплуатироваться, и в реакторном отделении, машзале мы можем что-то делать только во время планово-предупредительных ремонтов», — отметил Сальков.

Планы до конца года

Он проинформировал, что в 2019 году планируется модернизировать спринклерную систему, отремонтировать оборудование реакторной установки, поставить новую блочную съемную теплоизоляцию первого контура.

«В модернизации нуждаются и градирни, они в плачевном состоянии и летом не справляются с охлаждением технической воды. Необходимо будет также заменить еще одну турбину, трансформатор, конденсатор», — добавил он.

В числе дальнейших планов Сальков назвал подготовку к восстановительному отжигу корпуса реактора и модернизации системы аварийного охлаждения активной зоны, запланированным на 2021 год. «Процесс довольно долгий, в этом году нужно выполнить комплекс расчетов и материаловедческих работ. Еще одна задача — доставить установку для отжига на Армянскую АЭС», — сообщил он.

Перспективы сферы

Сальков рассказал, что вопрос о строительстве в Армении АЭС с малыми модульными реакторами ранее поднимался на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы «Росатома» Алексея Лихачева.

«Стороны договорились о создании рабочей группы, которая проанализирует возможность сооружения станции. На мой взгляд, новые мощности стране необходимы. С учетом того, что в Армении нет собственных природных ресурсов — нефти и газа, это вопрос энергобезопасности. Доля атома в энергобалансе — 25,6%», — отметил он.

Армянская АЭС — единственная атомная станция в закавказском регионе, расположена в 30 километрах к западу от Еревана, была введена в строй в 1980 году. В настоящее время работает только второй блок мощностью 407,5 МВт. Евросоюз настаивает на прекращении работы этой АЭС, однако власти Армении неоднократно заявляли, что продолжат использовать атомную энергетику.