Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM

Октябрьский районный суд Петербурга нашел «недопустимыми» нарушения муниципальных избиркомов (ИКМО), которые мешали оппозиционным кандидатам в депутаты регистрироваться, и вынес частное определение в адрес Горизбиркома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 29 июля в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, муниципальная избирательная кампания в Северной столице была сопряжена со скандалами с самого начала: десятки ИКМО незаконно скрывали от кандидатов дату назначения выборов, свое местоположение, кандидатам мешали подавать документы подставные очереди из «спортсменов». Теперь же тех, кому все же удалось зарегистрироваться, через суд пытаются снять с выборов другие кандидаты — в основном, от «Единой России».

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В понедельник, 29 июля, Октябрьский районный суд вынес решение по подобным административным искам от Яны Мальцевой и Константина Качалина к ИКМО «Коломна», которая сначала отказала в регистрации оппозиционных кандидатов Федора Горожанко, Екатерины Шишловой, Екатерины Коваль, Романа Севоднясева, Ильи Кисилева, Алексея Арушаняна и Алексея Фролова, а затем «передумала» и свое решение изменила. Однако по закону ИКМО не вправе отменять свои решения, что, как и опасались выдвиженцы, подвело их под иски в суд от единороссов.

Добавим, Яна Мальцева баллотируется в МО «Коломна» от «Единой России», а Константин Качалин еще и является зятем нынешнего главы муниципалитета, единоросса Олега Столярова.

Их иски объединили в одно производство. Как уточняет суд, 19 июля ИКМО «Коломна» сначала отказала указанным кандидатам в регистрации.

«Но через некоторое время, в этот же день, все-таки зарегистрировала. В силу того, что подобные действия ИКМО противоречат действующему законодательству, суд признал незаконными оба решения, как об отказе в регистрации, так и в регистрации, направив заявления на новое рассмотрение», — отмечает судебная пресс-служба.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM, это решение обязывает ИКМО «Коломна» повторно рассмотреть вопрос о регистрации Горожанко, Шишловой, Коваль, Севоднясева, Кисилева, Арушаяна и Фролова, но «теперь уже нормально».

«Кроме того, суд счел абсолютно недопустимыми подобные действия ИКМО и вынес в адрес Санкт-Петербургской избирательной комиссии частное определение, которым указал на грубейшие нарушения действующего законодательства и недопустимости подобных действий», — добавляют в суде.

Теперь Горизбирком в течение месяца обязан будет проинформировать суд о том, что именно он предпринял, чтобы устранить выявленные нарушения.

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