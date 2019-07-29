Москва, , 17:18 — REGNUM

По итогам почти тридцати лет своего существования Украина превратилась в самое коррумпированное государство Европы. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Построили коррумпированное государство. По оценкам влиятельных европейских институтов, Украина — самая коррумпированная страна в Европе. Массовая коррупция среди генералитета. Президент в лице Петра Порошенко — вор. И сейчас уже депутаты, избравшиеся от фракции Зеленского, хотят начать его уголовное преследование», — заявил Коротченко.

Он подчеркнул, что Украина так и не смогла оправиться от развала Советского Союза, устойчивое национальное государство так и не сложилось. Отсутствие каких-либо достижений в современной истории вынуждает украинские власти искать опору в прошлом.