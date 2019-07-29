Киев, , 17:17 — REGNUM

Новым спикером Верховной рады Украины IX созыва станет глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом сегодня, 29 июля, пишут украинские СМИ со ссылкой на членов партии «Слуга народа».

Собственно, слухи о том, что именно Разумков станет спикером новой Верховной рады, ходили давно. Однако теперь об этом открыто стали заявлять члены партии «Слуга народа», которые прошли в Верховную раду и скоро станут депутатами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Украине состоялись досрочные выборы в Верховную раду, по результатам которых партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» может получить простое большинство в Раде.