Таллин, , 17:12 — REGNUM

Для руководства волости Ляэнаранна в Эстонии была направлена очередная просьба об восстановлении на кладбище в Лихула копии бывшего памятника легионерам СС. Автор обращения — «клуб друзей Эстонского Легиона» (MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klub), сообщает Postimees.

Сообщается, что руководство клуба планировало восстановить ранее демонтированный памятник 20 августа, в день когда исполнится 15 лет с момента его установки в первый раз. Однако, как рассказал старейшина волости Ляэнаранна Микк Пиккметс, волостное собрание в четверг, 25 июля, не дало на это разрешение. Очередное обсуждение данного вопроса состоится на заседании волостного собрания 22 августа.

Микка Пиккметс уверен, что для эстонцев, которые сражались в армии вермахта, теоретически тоже мог бы быть поставлен мемориальный памятник, при этом должно быть соответствующее народное желание. В связи с чем, в качестве решения вопроса, староста волости предлагает провести опрос населения.

Среди тех, кто выступает против установки копии памятника, — председатель волостного собрания Ляэнаранна Арно Пексар и лидер оппозиции Ляэнаранна, бывший судья Европейского суда по правам человека Райт Марусте.

«Скорее, памятник надо поставить лесным братьям», — считает председатель Пексар.

В то время как, Марусте заявил, что с самого начала установка подобного мемориала была ошибкой. Он назвал идею восстановления памятника безответственной, а сам мемориал «глубоко ошибочным».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, монумент с изображением человека в нацисткой форме был впервые установлен в портовом эстонской городе Пярну. Надпись на памятнике гласила: «Эстонским мужчинам, боровшимся с большевизмом в 1940—1945 годах за восстановление независимости Эстонии».

Вскоре после установки разразился скандал, и памятник был перенесен в город Лихула, где был размещен на кладбище. Но и там вскоре начались протесты. Когда общественная реакция переросла в открытые столкновения между противниками увековечивания памяти пособникам нацистов и полицией, памятник в сентябре 2004 года был демонтирован и перенесен в волость Раэ, где он до сих пор находится музее.

Сообщается, что копия памятника, которую хотят установить сейчас, отличается от оригинала, находящегося в музее. На новом памятнике не присутствует нацистская символика. Данный факт был указан членами правления Клуба Харди Раяс, Айн Каск и Марти Михельсон в своем обращении к руководству волости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии ищут возможность восстановить памятник легионерам СС