Оренбург, , 17:11 — REGNUM

В Оренбургской области 29 июля завершился этап предоставления пакета документов выдвиженцев на пост губернатора для принятия решения о регистрации либо отказе в нем. Из восьми кандидатов документы сдали только пять человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

С предвыборной дистанции сошли выдвиженцы «Яблока», «Парнаса» и партии «Защитники Отечества». Сергей Столпак («Парнас») не представил документы для регистрации. Ринат Хамиев («Яблоко») снял свою кандидатуру с выборов. Петр Капишников («Защитники Отечества») представил неполный пакет документов для регистрации.

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Пять выдвиженцев сдали пакеты документов, указав свои предложения по кандидатурам в сенаторы, а также предоставив листы с подписями глав и депутатов муниципального уровня в свою поддержку. Так, в поддержку Сергея Яцыны («Справедливая Россия») поставили свои подписи 248 депутатов и глав муниципальных образований, Максим Амелин (КПРФ) собрал в свою поддержку 246 подписей, Денис Паслер («Единая Россия») — 254, Константин Горячев («Демократическая партия России») — 244, Анатолий Кобзев (Коммунистическая партия социальной справедливости) — 246.

В течение 10 дней с момента подачи документов облизбирком вынесет решение о регистрации кандидатов либо отказе.

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