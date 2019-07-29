Москва, , 17:10 — REGNUM

Украина вынуждена «заимствовать» масштабные исторические события из российской истории, поскольку её собственный проект строительства национального государства потерпел крах. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Почему они пытаются нашу русскую историю поставить себе на службу, сказав, что отдельные выдающиеся эпизоды этой нашей истории — это, дескать, украинская история? Потому что националистический проект строительства украинского национального государства — он, начавшись в 1991 году, оказался неуспешным», — заявил Коротченко.

Своей кульминации такие попытки достигли сейчас: так, президент Украины Владимир Зеленский объявил Крещение Руси знаковым событием именно истории Украины.

«Попытки нынешних властей Украины оторвать себе кусочек великой русской истории, якобы встроить в свой националистический проект, выглядят жалко и смешно. Потому что любые масштабные исторические события, в том числе и Крещение Руси, это часть истории великой России, великого русского государства», — отметил Коротченко.

«Нет ничего в истории. Если и есть, то кто там? Бандера и Шухевич», — добавил он.