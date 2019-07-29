Рига, , 17:08 — REGNUM

Латвия предложила Белоруссии увеличить поставки нефтепродуктов через латвийскую транзитную инфраструктуру, сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на заявление главы латвийской дипломатии Эдгара Ринкевича.

После проведенных переговоров во время официального визита в Минск Ринкевич рассказал, что белорусская сторона выразила готовность увеличивать транзит в будущем. По словам министра, после реконструкции белорусского нефтеперерабатывающего завода в Новополоцке можно будет увеличить поставки нефтепродуктов.

Со своей стороны Латвия предложила использовать свою транзитную инфраструктуру для обслуживания грузов индустриального парка «Великий камень».

«Мы хотим расширить сотрудничество, увеличив объем перевозимых грузов. Латвия видит потенциал для сотрудничества с Белоруссией в развитии евразийских транспортных коридоров», — заявил министр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ринкевич посетил белорусскую столицу с официальным визитом 25 июля, где провел переговоры с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом и главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем. Также он встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Рига активно пытается восстановить свою транзитную отрасль. В то же время президент Белоруссии в сентябре 2018 года назначил нового чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в Латвии Василия Марковича и объявил о провозглашении нового курса в отношениях с прибалтийскими республиками. В сфере экспорта белорусской продукции Белоруссия выбирает нового партнера Латвию и, как было заявлено, отказывается от Литвы в качестве приоритетного партнера.

Напомним, что отношения Литвы и Белоруссии осложнены строительством БелАЭС, против которой резко выступают власти Литвы.

По итогам 2018 года товарооборот между Белоруссией и Латвии составил 582,7 млн долларов, что на 32% больше, чем в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Латвии мечтает о грузопотоке из Белоруссии