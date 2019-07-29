Москва, , 17:03 — REGNUM

Новым заместителем министра иностранных дел России вместо уходящего в Совет Федерации Григория Карасина может стать бывший посол России в Армении Иван Волынкин. Об этом сегодня, 29 июля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Известно, что сейчас Волынкин является директором консульского департамента министерства иностранных дел России. Ранее он был послом России в Армении.

Отмечается, что помимо Волынкина есть еще два кандидата на должность заместителя министра иностранных дел России.

Напомним, что 23 августа Григорию Карасину исполнится 70 лет. Согласно закону «О государственной службе», продление пребывания на службе возможно до 70 лет.

Стоит отметить, что Карасин в МИД сейчас курирует такие направления, как конфликт на Украине, Приднестровье и конфликт в Нагорном Карабахе.