Неаполь, Италия, , 17:00 — REGNUM

Одна из двух правящих партий Италии, «Движение 5 звезд», намерена представить альтернативный текст декрета о частичной автономии регионов страны, заявил в понедельник, 29 июля, лидер партии, вице-премьер Луиджи Ди Майо, передает Italia Oggi.

В нынешнем виде декрет пошел бы на пользу лишь северным регионам страны, а южным и центральным — навредил бы, считает Ди Майо.

Проект региональной автономии — один из главных пунктов противоречий между двумя правящими партиями страны. Инициатор утверждения декрета — партия «Лига» Маттео Сальвини, проект входил в ее предвыборную программу. «Движение 5 звезд» вот уже больше года откладывает принятие этого решения — считается, что утверждение декрета приведет к дальнейшему расслоению регионов страны на богатый север и бедный юг, а именно на юге живет большинство избирателей «Движения».

В «Лиге» настаивают на утверждении декрета, при некоторых обстоятельствах отказ «Движения» может привести к прекращению работы нынешней коалиции и досрочным выборам, победу на которых, по данным социологов, одержат правоцентристские партии, премьер-министром станет Сальвини.

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