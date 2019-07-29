Киев, , 16:59 — REGNUM

Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал, что будущие депутаты от партии «Слуга народа» поехали на образовательные курсы, а не уехали «тусить» на Мальдивы или Сейшелы на украденные из госконцерна «Укроборонпром» деньги». Об этом 29 июля Романенко написал на своей странице в Фейсбуке.

«Читаю эти стенания про тренинги депутатов Зеленского и диву даюсь. Ребята, а чего вас колбасит то? Что Зе-депутаты неделю свой уровень повышают, вместо того, чтобы уехать на пару недель на Мальдивы или Сейшелы тусить… Или вы считаете, что когда кто-то какие-то новые знания получает, то это ему в минус пойдет? Так знания, это всегда в плюс. Главное ж уметь их использовать», — отметил Романенко.

«Или вы недовольны, что народ выбрал каких-то людей без образования? Так вы так и не поняли, что народ утомился, когда его еб@т в хвост и в гриву люди с гарвардскими корочками, прекрасным английским и знанием 5 языков. Да, да, оказывается, что хорошо образованные люди могут быть подонками. Потому этот вой о тренинге просто смешон», — заметил Романенко.

При этом украинский вебмастер Вячеслав Колесник заметил, что в Раду прошли люди без диплома, а не без образования.

«Не без образования, а без диплома. Многие до сих пор искренне полагают, что без диплома о высшем образовании в современном мире не прожить», — написал Колесник в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты из пула партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и партии «Европейская солидарность» активно критикуют выезд будущих депутатов от партии «Слуга народа» на недельные курсы экономики в Трускавце. Их обучение проходит в рамках коммерческого контракта, за счет партийных, а не бюджетных средств.