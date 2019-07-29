Москва, , 16:58 — REGNUM

Попытки нынешних украинских властей использовать историю Киевского Руси для создания собственного национального мифа выглядят нелепо и неадекватно. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Попытки нынешних властей Украины оторвать себе кусочек великой русской истории, якобы встроить в свой националистический проект, выглядят жалко и смешно. Потому что любые масштабные исторические события, в том числе и Крещение Руси, это часть истории великой России, великого русского государства. Украины тогда и в помине не было», — заявил Коротченко.

По его словам, такие попытки «позаимствовать» у России часть её исторического наследия являются симптомом провала построения Украиной своего национального государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с поздравлением с Днём крещения Киевской Руси, которую он при этом отождествил с Украиной. «Поздравляю всех с Днем крещения Киевской Руси — Украины! Я призываю предстоятелей церквей к диалогу, чтобы вера объединяла, а не разделяла украинцев», — написал он в своём Twitter.

Президент Украины добавил, что Крещение Руси стало стимулом к объединению и развитию государства, а в единстве, по его словам, заключается сила и будущее Украины.