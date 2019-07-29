Йошкар-Ола, , 16:58 — REGNUM

В Марий эл назначен новый управляющий отделением Сбербанка. На пост назначен Арсений Колобов, который ранее работал в Татарии, сообщили ИА REGNUM в Волго-Вятский банке Сбербанка России.

Арсений Колобов работает в банке 18 лет, начав свою карьеру с должности юрисконсульта юридического управления отделения «Банк Татарстан». В 2011 году получил пост заместителя управляющего по блоку «Проблемные активы и правовые вопросы».

Отметим, что в 2018 году Артем Пищик, который более трёх лет руководил отделением Сбербанка в Марий Эл, а до этого работал заместителем главы отделения в Чувашии, переведён в Кировскую область, где работает управляющим головного отделения.

Читайте ранее в этом сюжете: Марийское отделение Сбербанка возглавил чебоксарец