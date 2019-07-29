Оренбург, , 16:53 — REGNUM

В Оренбургской области выдвиженец партии «Яблоко» Ринат Хамиев днем 29 июля снял свою кандидатуру с выборов губернатора. Уведомление поступило в облизбирком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Избирательной комиссии региона.

В своем заявлении Хамиев отметил, что считает условия прохождения муниципального фильтра невыполнимыми без согласовании и договоренностей с партией власти.

«Свое участие в договорных, срежесированных выборах считаю неприемлемым… Я не хочу играть в поддавки и участвовать в этом постановочном шоу с подставными актерами», — говорится в уведомлении.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель реготделения партии «Яблоко» Татьяна Пчелкина, попытки собрать подписи предпринимались, но в ходе переговоров ни один глава муниципального образования не согласился отдать свой голос за Хамиева. Среди депутатов звучали сомнения, в результате официально тоже согласия не было получено.

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