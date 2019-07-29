Москва, , 17:12 — REGNUM

Международная система ядерного сдерживания нуждается в серьёзной модернизации, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что министр иностранных дел Японии призвал к заключению нового Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД) с участием не только США и России, но также Китая, Великобритании и Франции.

«В настоящий момент я не верю в создание нового ДРСМД на более широкой платформе, — сказал эксперт. — В процессе его формирования должны принимать участие не только США и Китай, но, конечно, Пакистан, Индия и Северная Корея. Надо решать вопрос и с другими странами, которые потенциально в состоянии освоить эти технологии. Речь идёт о том, что система ядерного сдерживания нуждается в модернизации».

При этом политолог подчеркнул, что разрушение существующих договоров — это не выход из сложившейся ситуации, так как ликвидация таких документов может привести к неконтролируемой эскалации международной напряжённости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому Россия официально прекратила своё участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Решение о возобновлении Россией действия договора также будет приниматься главой государства.