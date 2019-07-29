Москва, , 16:33 — REGNUM

Американский журнал Air Force Times опубликовал статистику по уровню боевой готовности самолетного парка ВВС США. Процент летательных аппаратов, способных выполнять миссии, упал до самого низкого уровня за последние шесть лет, ниже 70 процентов.

Всего самолетный парк ВВС США в 2018 финансовом году насчитывает 5413 летательных аппаратов, и только 4633 самолета готовы подняться в воздух в любое время, что составляет 69,97 процента от общего количества. Журнал сумел получить эти данные у ВВС США в соответствии с законом «О свободе информации».

По сравнению с 2012 финансовым годом общее снижение составило восемь процентов. Деградация воздушного флота идет, несмотря на меры, предпринимаемые руководством военно-воздушных сил.

Интересно, что боевая готовность новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 в 2018 финансовом году снизилась по сравнению с 2017 годом на 5,1 процента и составила 49,5 процента. В строю ВВС США находится 148 этих боевых машин. Получается, что подняться в воздух в любое время может меньше половины от общего количества.