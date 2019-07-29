Москва, 29 июля 2019, 16:34 — REGNUM
Мир постепенно начинает понимать, что, уничтожив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США демонтировали основы международной системы безопасности, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел Японии Таро Коно о том, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД.
Как заметил Шаповалов, пока ДРСМД существовал, на него ориентировались и все остальные страны, которые понимали, что ограничение, которое есть для РФ и для США, может быть распространено и на все остальные страны, если в этом возникнет необходимость.
Напомним, как сообщалось ранее, глава японского внешнеполитического ведомства призвал к тому, чтобы после того, как истечёт срок действия ДРСМД, создать новую структуру, в которую, помимо США и России, войдут Китай, Великобритания и Франция.
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