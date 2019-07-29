Москва, , 16:34 — REGNUM

Мир постепенно начинает понимать, что, уничтожив Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), США демонтировали основы международной системы безопасности, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел Японии Таро Коно о том, что миру необходимо создание новой структуры взамен ДРСМД.

«Такие заявления мы слышим не только от японского МИД, но и от других держав, — сказал Шаповалов. — Постепенно приходит понимание того, что США создали очень серьёзную проблему миру. Фактически они демонтировали основные столпы современной системы безопасности. ДРСМД имеет существенное значение наряду с СНВ-3, и его отсутствие коснётся не только России и США, но и всего мира. Если у США были претензии к Китаю, то следовало развивать диалог с Китаем, а не разрывать договор с Россией, причем обвиняя в разрыве Россию».

Как заметил Шаповалов, пока ДРСМД существовал, на него ориентировались и все остальные страны, которые понимали, что ограничение, которое есть для РФ и для США, может быть распространено и на все остальные страны, если в этом возникнет необходимость.

Напомним, как сообщалось ранее, глава японского внешнеполитического ведомства призвал к тому, чтобы после того, как истечёт срок действия ДРСМД, создать новую структуру, в которую, помимо США и России, войдут Китай, Великобритания и Франция.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин подписал закон о приостановлении участия РФ в ДРСМД