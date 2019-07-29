Москва, , 16:30 — REGNUM

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, решение принято 29 июля. Он останется в «Матросской тишине» до 30 октября.

СИЗО Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Конькову продлили срок содержания под стражей еще на три месяца — до 30 октября», — цитирует ТАСС представителя его защиты Анну Котову.

Как сообщало ИА REGNUM, Павел Коньков, который до октября 2017 года являлся губернатором Ивановской области, а также управляющий директор ОАО «Ивановский бройлер» Дмитрий Гришин были задержаны 31 мая по обвинению в хищении 700 млн рублей бюджетных средств. С 3 июня Коньков, который свою вину отрицает, находится в СИЗО. Ранее защита пыталась обжаловать меру пресечения, но безуспешно.

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