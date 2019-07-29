Вильнюс, , 16:30 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 29 июля, провёл переговоры с парламентской оппозицией, на которых в том числе обсуждалась тема внеочередных парламентских выборов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По словам советника президента Повиласа Мачюлиса, такой сценарий «маловероятен», но «в политике всё бывает».

Возможность досрочный парламентских выборов может стать инструментом влияния нового президента Литвы на правящую коалицию, в которую входят крестьяне-зелёный, социал-трудовики, «Порядок и справедливость» и фракция партии Избирательная акция поляков Литвы — Союз Христианских семей (ИАПЛ-СХС).

После подписания нового коалиционного соглашения правящие стремятся сменить трёх министров в правительстве — сельского хозяйства (портфель должен достаться социал-трудовикам), транспорта и МВД (оба портфеля должны достаться ИАПЛ-СХС). Науседа уже заявлял, что не намерен автоматически утверждать внесённые правящими кандидатуры, а намерен за текущую неделю лично встретиться со всеми кандидатами.