Севастополь, , 16:23 — REGNUM

Крым и Севастополь медленно осваивают средства на реализацию нацпроектов, местным властям необходимо ускориться. Об этом 29 июля на совещании в Севастополе заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Освоение выделенных средств осуществляется медленно. Кассовое исполнение национальных проектов в настоящий момент относительно невысокое — оно колеблется от 20 до 30% и по Севастополю, и по Республике Крым. Нужно работать эффективнее, укладываясь в ключевые показатели и временные рамки национальных проектов», — отметил премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым и Севастополь участвуют в 11 из 12 национальных проектов. Для их реализации в Крыму разработаны 49 региональных проектов с общей суммой финансирования в 83 млрд рублей.

Об этом: Крыму обещают почти 80 млрд рублей на национальные проекты

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