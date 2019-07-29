Киев, , 16:22 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на вторую половину дня 29 июля приняла 197 протоколов с мокрыми печатями с результатами голосования на досрочных парламентских выборах 21 июля от окружных избиркомов.

Выборы на Украине Gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM

Уточняется, что всего ЦИК должен принять протоколы из 199 окружных избиркомов. Комиссия не информирует, где расположены 2 проблемных окружкома.

Между тем, накануне стало известно, что на округе №119 во Львове, где с разрывом всего в 140 голосов на внеочередных выборах в Верховную Раду победил кандидат от партии «Европейская солидарность» Порошенко Михаил Бондарь, пересчитают голоса. Соответствующее решение принял Львовский окружной админсуд по иску двух конкурентов Бондаря — кандидата в депутаты от партии «Слуга народа» Ореста Кавецкого и самовыдвиженца Виталия Кравчука.

ИА REGNUMнапоминает, что по украинскому законодательству, окончательные результаты парламентских выборов должны быть объявлены до 5 августа.

Ранее руководители силовых ведомств Украины заявили, что сопровождение избирательных бюллетеней из окружных избирательных комиссий в ЦИК будут обеспечивать спецназовцы полиции — «во избежание возможных провокаций и нарушений».