Москва, 29 июля 2019, 16:33 — REGNUM
Япония находится в сложных отношениях практически со всеми своими соседями, кроме США, и поэтому нуждается в появлении нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел Японии Таро Коно, который призвал к созданию нового ДРСМД, включающего в себя все ядерные державы.
По сути, как подчеркнул политолог, Япония окружена со всех сторон ядерными державами, с некоторыми из которых у Токио есть ряд неурегулированных споров.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза (ЕС) призвали сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Российскую Федерацию и признались, что они глубоко обеспокоены развитием событий в связи с ДРСМД, который может закончиться 2 августа 2019 г.
Читайте ранее в этом сюжете: Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД