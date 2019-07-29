Москва, , 16:33 — REGNUM

Япония находится в сложных отношениях практически со всеми своими соседями, кроме США, и поэтому нуждается в появлении нового Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 29 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя высказывание министра иностранных дел Японии Таро Коно, который призвал к созданию нового ДРСМД, включающего в себя все ядерные державы.

«Мы видим обеспокоенность европейских и японских политиков тем, что решение США приведет к эскалации напряжённости, — сказал политолог. — Они пытаются дать сигнал к тому, что нужно начинать переговоры и перезаключать этот договор. Конечно, Японию это очень сильно волнует, причём речь идёт не только о памяти о Хиросиме и Нагасаки. Речь идёт о том, что рядом с Японией расположено несколько ядерных держав. Это не только США и Россия. Это ещё и Китай, и Северная Корея, с которыми у Японии очень непростые отношения».

По сути, как подчеркнул политолог, Япония окружена со всех сторон ядерными державами, с некоторыми из которых у Токио есть ряд неурегулированных споров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны Европейского союза (ЕС) призвали сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Российскую Федерацию и признались, что они глубоко обеспокоены развитием событий в связи с ДРСМД, который может закончиться 2 августа 2019 г.

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