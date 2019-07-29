Москва, , 16:17 — REGNUM

Неканоническая Православная церковь Украины (ПЦУ) так и не смогла завоевать сколько-нибудь значительное число сторонников. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Сама ситуация показывает, что правы были мы. Что даже те церкви, которые они захватят — будут пустыми. И такие церкви, которые они захватили, туда люди не ходят. И даже если ходят, то это несравнимо с тем, что было раньше», — заявил Килинкаров.

Он отметил, что сторонники неканонической церковной структуры ПЦУ фактически потеряли покровительство государства после того, как закончилась избирательная кампания на Украине. В последнее время тема уходит из общественного внимания.

«Абсолютно было очевидно изначально, что церковь пытаются использовать в политических целях. Это было видно невооружённым глазом. Просто одни говорили правду, что это так, а другие пытались оправдать, что, мол, понимаете, не надо вмешиваться в дела церкви, они сами приняли решение, никто там ничего не захватывает», — указал Килинкаров.

На крестный ход в Киеве, организованный ПЦУ по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси, собрались около 15 тыс. человек. Между тем Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) на своём крестном ходе собрала более 300 тыс. верующих.