Киев, , 16:11 — REGNUM

Проблему высоких тарифов на услуги ЖКХ для жителей Украины нужно решать через увеличение доходов украинцев, заявляет представитель президента в кабинете министров Андрей Герус.

Об этом чиновник заявил в интервью изданию «РБК-Украина», опубликованному сегодня, 29 июля.

Герус отметил, что тарифы в настоящий момент могут как снижаться, так и увеличиваться.

«Тарифы на что-то могут снижаться. На газ за последние три месяца они снизились на 21%, возможно, в августе они еще снизятся. На что-то они могут повышаться. Мы понимаем, что когда есть инфляция, то трудно просто снижать тарифы», — заявил представитель Зеленского.

Что же касается увеличения доходов, как рассказал Герус, для этого нужен рост экономики, наполнение бюджета:

«А это возможно благодаря новым масштабным инвестициям, для чего в свою очередь очень важным является верховенство права», — сказал он.

Вместе с тем Герус заявил, что лагерь Зеленского точно изменит нынешнюю систему начисления субсидий, чтобы облегчить ситуацию с высокими тарифами.

«Некоторые домохозяйства, которые должны были бы пользоваться субсидиями, потому что они бедные, потеряли на них право. Мы анализируем, как можно изменить критерии для того, чтобы люди, которые действительно нуждаются в помощи, смогли получать субсидии. По моим оценкам, речь где-то о дополнительном одном миллионе семей, которым также может предоставляться адресная помощь. Среди этого миллиона, думаю, в значительной степени будут пенсионеры, которым больше 70 лет, потому что это незащищенная категория», — заявил он.

ИА REGNUMнапоминает, что вопрос снижения тарифов на услуги ЖКХ был одним из ключевых в ходе президентской избирательной кампании. Вместе с тем сразу после официальной победы на выборах в окружении Зеленского заявили, что президент тарифы не устанавливает и снизить их нигде прямо не обещал, хоть и жестко критиковал Петра Порошенко по этому поводу.

В одном из телеинтервью перед парламентскими выборами Зеленский пообещал найти способы снизить тарифы на услуги ЖКХ и постараться сделать так, чтобы малообеспеченные граждане страны в возрасте за 70 лет вообще не платили за коммунальные расходы. Зеленский пообещал, что тарифы обязательно будут снижены, как только в его команде разработают соответствующую экономическую модель.