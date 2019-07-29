Медан, Индонезия, , 16:14 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны Ирианы Видодо отправился с рабочим визитом в индонезийскую провинцию Северная Суматра 29 июля, сообщает Antaranews.

Издание отмечает, что основной целью рабочего визита является разработка инфраструктурных проектов, а также на повестке дня стоят вопросы развития туризма и представления гражданам свидетельств о правах на землю.

Глава государства прибыл в международный аэропорт Силангит в 16:40 по местному времени.

Согласно пресс-релизу секретариата президента, Джоко Видодо планирует пробыть в провинции Северная Суматра до 31 июля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля 2019 года президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении первой леди страны посетил индонезийский остров Флорес.

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