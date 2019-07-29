Киев, , 15:55 — REGNUM

В курортном городе Трускавце (Львовская область Украины) сегодня, 29 июня, начался специальный тренинг для будущих народных депутатов Верховной рады нового созыва от партии «Слуга народа».

Как сообщают украинские СМИ, на тренинг приехали 246 из 254 депутатов политической силы, которые, по предварительной информации, проходят в парламент нового созыва.

Также отмечается, что участники тренинга разделены на 30 групп в среднем по восемь человек — такие группы должны стать прообразом парламентских комитетов.

Тренинг будет продолжаться всю неделю.

Украинские эксперты и политологи, как и раньше, достаточно критически воспринимают данную инициативу, передает корреспондент ИА REGNUM

«Я считал и считаю, что именно невежество и некомпетентность является одной из основных угроз для успешного будущего Украины. Но даже и не представлял, что так скоро мы все это увидим в новой Верховной раде», — комментирует, в частности, политолог Виталий Бала.

По словам эксперта, невозможно в принципе за неделю «сотворить чудо» и научить быть депутатами парламента людей, избранных от «Слуги народа».

«Они… не имеют никакого понятия о деятельности депутатов, законотворчестве и всему, что имеет отношение не только к высшему законодательному органу страны, но и к элементарным знаниям на уровне первокурсников в вузах», — заявляет Бала.

В завершение он иронически высказывает надежду, что хотя бы членов нового правительства Украины не нужно будет неделю учить, как им выполнять свои обязанности.

ИА REGNUMнапоминает, что 24 июня в партии «Слуга народа» анонсировали проведение серии специальных тренингов для избранных от их политической силы депутатов. Авторы идеи отмечают, что по результатам тренинга партия должна начать работать как «сыгранная команда» и буквально с первого дня работы нового созыва Рады предложить к принятию пакеты законопроектов, «которых ожидают избиратели и весь украинский народ».

По результатам парламентских выборов, состоявшихся на Украине 21 июля, победу с подавляющим преимуществом над конкурентами одержала партия Зеленского «Слуга народа». По предварительным данным ЦИК, эта политическая сила получает 254 депутатских мандата из 424, при том что для формирования правящего большинства необходимо 226 мандатов.