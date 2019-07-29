Москва, , 15:52 — REGNUM

С уходом бывшего президента Украины Петра Порошенко из власти исчезла и мотивация разжигать рознь по конфессиональному признаку на Украине — и мирное шествие в связи с годовщиной Крещения Руси тому подтверждение. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Илья Репин. Крестный ход в дубовом лесу. Явленная икона. 1878

«300 тыс. человек участвуют в мирной акции и никаких провокаций не происходит. Я хочу обратить внимание, что и в прошлом году, и в этом году 300 тыс. человек — это мирные люди. Они и не собирались никогда устраивать провокации», — заявил Килинкаров.

В Киеве состоялся крестный ход Украинской православной церкви (УПЦ), посвященный годовщине Крещения Руси. По подсчетам священнослужителей канонической УПЦ МП, в шествии приняли участие около 300 тыс. верующих. Однако МВД Украины называет вшестеро меньшие оценки.

«Националистов контролируют, их преднамеренно туда направляют на такого рода мероприятия, чтобы провоцировать очередные конфликты и выстраивать эту антироссийскую пирамиду, начиная от церкви, политики и экономики и всего-всего остального. Всё это делала украинская власть. На сегодняшний день этого не происходит», — подчеркнул Килинкаров.