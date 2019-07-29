Оренбург, , 15:47 — REGNUM

В Оренбурге мандатная комиссия Заксобрания региона рассмотрела вопрос о поведении депутат Владимира Мирохина (ЛДПР), который задерживался за пьяную езду и недействительные водительские права. Вынесено два решения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре областного парламента.

Приняты решения предложить депутату публично извиниться перед избирателями и коллегами, а также предложить ЛДПР рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Мирохина.

Он нарушил закон о статусе депутата, совершив поступок, компрометирующий его самого, избирателей и Законодательное собрание Оренбургской области, посчитала мандатная комиссия.

Напомним, 1 июля политик был задержан госавтоинспекцией. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и просроченные водительские права Мирохина на 10 суток отправили в изолятор временного содержания.

16 июля фракция ЛДПР вынесла решении о лишении Владимира Мирохина статуса заместителя руководителя политобъединения в Заксобрании.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышедший из изолятора оренбургский депутат лишился должности