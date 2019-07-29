Москва, , 15:45 — REGNUM

Бывший киевский редактор журнала Forbes вряд ли может рассматриваться как значимая в политике фигура, а тем более его публикации в личном «Фейсбуке», заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Окоп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Понятно, что полностью выдавить антироссийскую повестку из украинской политической жизни не получится, во всяком случае, в ближайшие годы, но ситуация в стране существенно изменяется по сравнению с последними пятью годами», — отметил эксперт.

Дело не в том, что изменяется отношение к Майдану или России, а в том, что ощущение тупика всё больше становится явным для значительной массы населения и части элиты, даже той, которая раньше активно кормилась антироссийской риторикой.

«Сколько ни говори «халва», а пожрать что-то нужно. И если сейчас не предпринять каких-то решительных действий, то скоро уже и разворовывать будет нечего. Вполне возможно, что победит идея выйти из ситуации за счет нового обострения отношений с Россией. Но надо понимать, что такое решение лишь приблизит конец украинской государственности», — высказал свое мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины должны срочно ввести войска в Россию. С таким призывом выступил бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Кухар.

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