Москва, 29 июля 2019, 15:45 — REGNUM
Бывший киевский редактор журнала Forbes вряд ли может рассматриваться как значимая в политике фигура, а тем более его публикации в личном «Фейсбуке», заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.
Дело не в том, что изменяется отношение к Майдану или России, а в том, что ощущение тупика всё больше становится явным для значительной массы населения и части элиты, даже той, которая раньше активно кормилась антироссийской риторикой.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины должны срочно ввести войска в Россию. С таким призывом выступил бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады вооружённых сил Украины (ВСУ) Максим Кухар.
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