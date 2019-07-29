Москва, , 15:39 — REGNUM

В ходе ожесточенных боев Сирийская арабская армия вечером 28 июля 2019 года захватила стратегическую высоту на холме Таль-Малах на северо-западе провинции Хама. Также под контроль Дамаска перешел одноименный населенный пункт Таль-Малах. Кроме того, сирийские военные смогли выбить боевиков из города Джибин.

Контроль джихадистов над стратегической высотой Таль-Малах разрывал сообщение между двумя христианскими городами Мхарде и Скальбия. Теперь сирийские военные контролируют эту ключевую дорогу и сообщение между городами восстановлено.

Захват Таль-Малаха позволяет обеспечить безопасность и близлежащего города Кафр-Набудех, который был освобожден сирийскими войсками в ходе крупномасштабного наступления, начавшегося 6 мая 2019 года. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

По оценке военных экспертов, потеря стратегической высоты меняет расклад сил в этом районе в пользу Сирийской арабской армии и создает хороший задел для дальнейшего продвижения вперед, в направлении городов Кафр-Зита и Латамина, которые расположены на стыке провинций Хама и Идлиб. Эксперты также отмечают, что в ближайшее время джихадисты, скорее всего, предпримут мощные контратаки, чтобы вернуть потерянную территорию.