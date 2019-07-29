Нур-Султан, , 15:40 — REGNUM

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать программу перезагрузки правящей партии «Нур Отан» («Свет Отечества») и внести её на рассмотрение бюро политического совета партии. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Назарбаева.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

29 июля председатель партии встретился с первым заместителем Бауыржаном Байбеком, который проинформировал Назарбаева о реализации плана модернизации партии, а также об участии партийного актива в работах по восстановлению Арыси.

Первый президент отметил, что партия должна стать ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них. «Кроме того, необходимо тщательно изучить кадровый состав нашей партии», — добавил Назарбаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с первым заместителем председателя партии «Нур Отан» Бауыржаном Байбеком. Глава государства отметил, что партия нуждается в качественной перезагрузки.

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